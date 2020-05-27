МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что "не потянет" на волшебника, а также не дотянется до уровня юмориста Евгения Петросяна.

Так он отреагировал на вопрос модератора онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", нет ли у него ощущения, что призыв слезть с нефтяной иглы — "это уже не риторика чиновника высокого уровня, а какая-то реприза Евгения Петросяна". Также модератор добавил, что многие считают Чубайса "волшебником", зная его биографию.

"На волшебника я точно не потяну, и до уровня Петросяна точно не дотянусь, но раз вы спрашиваете, попробую ответить. Есть образ какой-то, который для публичного высказывания применятся, но здесь сегодня такой уникальный состав участников, что как-то хочется не публицистику, а наоборот, содержательный разговор", — ответил Чубайс.

На прошлой неделе он заявил в интервью Forbes, что России необходимо слезть с нефтяной иглы, добавив: "если лошадь сдохла, с нее надо слезать".