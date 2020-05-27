МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Терентьев в среду отозвал ранее направленный в Генпрокуратуру запрос от его имени по факту якобы незаконности продажи АО "Шахта Полосухинская" 100% голосующих акций.

"К нам по электронной почте поступило обращение, и помощники быстро направили запрос без моего прямого участия. Когда внимательно изучили тему, поняли, что его необходимо отозвать – мы не увидели повода для нашего реагирования. Сегодня запрос был отозван", — сказал депутат "Прайму".

Копия письма Терентьева генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой оставить без рассмотрения ранее направленный на его адрес депутатский запрос от 19 мая 2020 года за подписью Терентьева имеется в распоряжении "Прайма".

На основании запроса от 19 мая прокуратура города Новокузнецка Кемеровской области направила сегодня утром требование к директору АО "Шахта Полосухинская" о предоставлении учредительных документов и информации о предполагаемой сделке с акциями (копия также есть у "Прайма"). Из запроса прокурора Новокузнецка О.С. Заратовского следует, что городская прокуратура занимается вопросом продажи АО "Шахта «Полосухинская" 100% голосующих акций. Прокурор также заинтересовался, имеется ли у АО "кредиторская, дебиторская задолженность, ее размер", а также "задолженность по заработной плате, налогам и иным платежам". Необходимые документы и всю коммерческую информацию прокуратура потребовала предоставить до 1 июня 2020 года.