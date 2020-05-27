МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Из-за пандемии коронавируса упал спрос и нарушились кооперационные связи во всем мире, иногда не поступают комплектующие, сказал в ходе совещания российский президент Владимир Путин.

"Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения, мы это хорошо знаем, негативно сказались на экономике всех стран мира, всех без исключения: упал спрос, снизилась деловая активность, заморожены многие кооперационные связи и инвестиционные планы. Это и на наших отраслях экономики, наших предприятиях сказывается самым серьезным образом", — сказал Путин.