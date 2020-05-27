МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Председатель правления банка "Зенит" Александр Тищенко подал в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать с бывшего первого зампреда правления Татьяны Шишкиной около 875 миллионов рублей в пользу банка, говорится в опубликованных определениях суда.

По мнению истца, который также является миноритарным акционером банка, Шишкина выдавала кредиты подконтрольным ей самой и заведомо неплатежеспособным компаниям, чем банку были причинены убытки. Иск поступил в суд 18 мая, предварительные слушания по нему назначены на 2 июля.

Тищенко просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета банку "Зенит" производить выкуп своих акций на сумму около 857 миллионов рублей у кипрской Gatehill Limited. Бенефициаром этой компании, которой принадлежит 3,4% акций "Зенита", является Шишкина. Самой ответчице принадлежит еще около 0,06% банка.

Как указал в обоснование Тищенко, имеющая гражданство Мальты Шишкина, зная о наличии к ней материальных претензий в пользу банка, может вывести полученные деньги на зарубежные счета компаний-нерезидентов, что сделает невозможным обращение на них взыскания в случае удовлетворения иска. Обеспечительные меры запрашивались до окончания рассмотрения спора Тищенко и Шишкиной. Истец даже представил встречное обеспечение в виде поручительства аффилированного с "Зенитом" и "Татнефтью" ООО "УСТ – офисная недвижимость" на сумму более 437 миллионов рублей. Однако суд в принятии обеспечительных мер все равно отказал.

"Доводы истца о невозможности исполнения в дальнейшем принятого судебного акта по настоящему делу, и (ссылки) на возможность причинения значительного ущерба документально не обоснованы, носят предположительный характер, а, кроме того, направлены на оценку обстоятельств, которые могут случиться в будущем", — указал суд в определении.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 37-е место в банковской системе РФ. Основным акционером "Зенита" является "Татнефть".