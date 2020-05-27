МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2020 года сократила импорт пальмового масла и его фракций на 8,1% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 231 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.

За март объем импорта составил 86,9 тысячи тонн, что на 49,2% больше показателя марта 2019 года и на 32,1% больше, чем в феврале текущего года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за три месяца увеличился на 26,7% — до 24,6 тысячи тонн. В марте импорт этих товаров составил 11 тысяч тонн, увеличившись в 1,7 раза как в годовом выражении, так и в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-марте упал на 77,1%, до 0,2 тысячи тонн. В марте поставки составили лишь 0,03 тысячи тонн, что на 87,2% меньше, чем в марте 2019 года, и на 78% меньше, чем в феврале 2020 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2019 году увеличился лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим годом — до 1,061 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.