МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя поэтапное снятие ограничений из-за новой коронавирусной инфекции, отметил, что сделан большой шаг к возвращению к нормальной жизни, добавив, что, как только позволит ситуация, за ним будут предприняты следующие.

"Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация – за ним последуют следующие шаги", — написал Собянин в своем блоге.