МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Компании каршеринга в Москве могут на один месяц лишиться льготной парковки, если не будут выполнять условия возобновления работы, говорится в указе мэра и правительства Москвы.

Работа операторов каршеринга была приостановлена в Москве с 13 апреля в связи с ограничениями по коронавирусу. Позже мэр Москвы подписал указ о возобновлении работы каршеринга с 25 мая при условии аренды авто от пяти дней с последующей дезинфекцией.

"Несоблюдение указанных условий является основанием для приостановления действия парковочного разрешения льготного размещения соответствующего автомобиля по решению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на один месяц со дня принятия решения", — отмечается в указе.