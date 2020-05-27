ВАШИНГТОН, 27 мая (Dow Jones). Бизнес в США в последние несколько недель не наблюдал особых признаков восстановления экономической активности. Об этом говорилось в опубликованной в среду Бежевой книге Федеральной резервной системы США, которая представляет собой компиляцию результатов опроса компаний по всей стране.

Ситуация на рынке труда продолжила ухудшаться, а потребительские расходы по-прежнему снижались, поскольку компании розничной торговли и заведения общественного питания в большинстве регионов страны к середине мая еще не возобновили работу.

"Многие респонденты выразили надежду на оживление деловой активности на фоне смягчения карантинных ограничений, однако перспективы остаются крайне неопределенными. Многие представители бизнеса пессимистично оценивали потенциальные темпы восстановления (экономики)", — сообщили в центральном банке.

Опубликованная в среду Бежевая книга содержит информацию, собранную в период по 18 мая включительно, примерно через два месяца после того, как весь бизнес в США, за исключением критически важных организаций, прекратил работу в целях сдержать распространение коронавируса.

Компании досугового и гостиничного бизнеса сильнее всего пострадали от карантинных ограничений. Представители туристического бизнеса в зоне ответственности Федерального резервного банка Бостона сообщили об отмене крупных мероприятий, запланированных на раннюю осень, что обошлось отелям в 200 000 номеро-суток. Респонденты из Новой Англии отчитались о "резком росте числа запросов о процедуре банкротства от мелких компаний розничной торговли".

Тем временем опрошенные ФРС представители сферы коммерческой недвижимости сообщили, что многие арендаторы просрочили или вовсе не заплатили арендные платежи.

Несмотря на подорожание некоторых категорий продуктов питания, таких как мясо и свежие фрукты, ценовое давление в целом "оставалось на прежнем уровне или снижалось". Из-за слабого спроса компании делали скидки на одежду, номера в отелях и авиабилеты. Тем временем бизнес несет новые издержки в связи с введением новых протоколов безопасности, необходимостью обеспечивать персонал средствами защиты и соблюдать правила социального дистанцирования.

Тем не менее, в некоторых областях наблюдались начальные признаки восстановления.

Например, в зоне ответственности ФРС-Нью-Йорк, куда входит эпицентр эпидемии коронавируса в США, "контакты в сфере бизнеса были менее пессимистичными относительно краткосрочных перспектив, чем в ходе проведения предыдущего опроса.

Представители обрабатывающей промышленности, строительства, секторов недвижимости и здравоохранения ожидают умеренного улучшения". Хотя потребительские расходы в целом продолжили снижаться, "в начале мая поступали отдельные сообщения о начальном восстановлении".

В зоне ответственности ФРС-Кливленд некоторые представители розничной торговли начали возвращать на работу персонал в ограниченных количествах, так как бизнесу позволили вновь открыться. Одна занимающаяся подбором персонала компания сообщила, что ее клиенты начали увеличивать количество рабочих часов или возвращать ранее сокращенных работников.

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