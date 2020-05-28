МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение из резервного фонда 145,6 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим под временную опеку инвалидов и сирот во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.

"О выделении Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на осуществление специальных выплат гражданам, принявшим в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 145,6 миллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные ассигнования на финансирование расходов, связанных с выплатой стимулирующих доплат работникам организаций соцобслуживания и помогающим инвалидам.

Кроме того, средства пойдут на специальные выплаты с 1 апреля по 30 июня гражданам, которые взяли домой на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей и детей, оставшихся без попечения родителей.