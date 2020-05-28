МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Венесуэла заключила соглашение с Программой развития ООН (ПРООН) о направлении части золотых резервов республики, хранящихся в Банке Англии, на обеспечение поставок продуктов питания и лекарств, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу Центрального банка Венесуэлы Каликсто Ортегу.

Согласно договоренности, ПРООН получит средства напрямую, что позволит избежать возможных обвинений в коррупции. Ортега выразил уверенность в прозрачности действий и беспристрастности ООН.

Банк Англии не прокомментировал данное соглашение.

По последним данным, в Венесуэле выявлено всего 1245 случаев заражения COVID-19, скончались 11 человек. Однако, как утверждает Рейтер, больницы в стране находятся в крайне плачевном состоянии на фоне сложной экономической ситуации в стране.

На прошлой неделе сообщалось, что Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 миллионов евро, необходимых властям для борьбы с коронавирусом. В интервью Рейтер в среду Ортега выразил уверенность в том, что судебное дело в Великобритании в скором времени будет урегулировано.

В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.