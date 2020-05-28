МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 41 /2178/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5425-У от 27.03.2020 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 января 2018 года № 4704-У "О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58324 от 12.05.2020, вступает в силу с 2.05.2020/;

— указание № 5429-У от 6.04.2020 "О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58302 от 8.05.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5430-У от 7.04.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У "О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее учредителей /участников/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58352 от 14.05.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5444-У от 20.04.2020 "О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.10 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58335 от 13.05.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5445-У от 20.04.2020 ""О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58344 от 13.05.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5451-У от 27.04.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2015 года № 3801-У "О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58343 от 13.05.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— приказ № ОД-841 от 27.05.2020 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк" ООО "Морган Стэнли Банк" /г. Москва/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2020 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.05.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2020; решение Совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 27 мая 2020 г.