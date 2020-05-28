МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Власти Москвы пока не готовы принять решение об отмене пропусков, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Решение об отмене пропусков сейчас не принято…. Мы пока не готовы, наверное, полностью отменить пропуска", — рассказал Немерюк журналистам.

В случае скорейшей отмены пропускной системы, как отметил глава департамента, возможен всплеск заболеваемости. Власти столицы не хотят повторять ошибки других стран.

"На самом деле, система пропусков уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются, есть разовые. Мы сейчас ничего с ним не делаем, не добавляем, скажем так,… Пропускной режим, наверное сейчас мы не готовы полностью отменить, он функционирует и на период самоизоляции он работает", — добавил Немерюк.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, власти Москвы готовят план по выходу экономики города из кризисной ситуации с дополнительными мерами помощи предпринимателям.

"Также мы сейчас готовим план по выходу экономики из кризисной ситуации, куда включим и существующие меры, и также поработаем сейчас над тем, какие дополнительные меры могли бы быть предусмотрены городом в помощь предпринимателям", — сказал Ефимов в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По его словам, товарооборот московских предприятий еженедельно увеличивается, несмотря на ограничения из-за коронавируса.

"Я уже сейчас могу сказать, что большинство предприятий переориентировались на новую модель работы. И если мы в начале ограничений, в конце марта, видели резкое снижение товарооборота по непродовольствию, то на сегодняшний момент мы видим, что еженедельно товарооборот увеличивается на 8-10%. На сегодняшний момент он уже превышает товарооборот, который был годом ранее за аналогичный период", — сказал Ефимов.

Он отметил, что субъекты малого предпринимательства также показывают положительную динамику.

"Также есть положительная динамика и в выручке у субъектов малого предпринимательства, за последнюю неделю она увеличилась на 20%, что тоже является очень хорошим показателем, и говорит о том, что с учетом новых реалий предприниматели адаптировались и перешли на дистанционную работу, доставку своих товаров и предложение своих услуг в новом формате", — добавил заммэра.