МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Предприятия общепита в Москве откроются, скорее всего, на следующем этапе снятия ограничений из-за коронавируса, сообщил в четверг глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В настоящее время идет проработка с коллегами форматов, как они (предприятия общественного питания — ред.) будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап по открытию кафе и ресторанов", — рассказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что реализовать требования в непродовольственных магазинах достаточно просто, а в предприятиях общественного питания — сложнее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Кроме того, возобновится работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. При этом в них должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.