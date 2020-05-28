МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Власти Москвы пока не видят волны банкротств малых предприятий в сфере торговли, для них существуют меры поддержки, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока не видим, тем более, что были предложены меры поддержки для владельцев бизнеса, в том числе и небольших магазинов, которые находятся в торговых центрах, на этот период с 1 марта для того, чтобы поддержать их каким-то образом", — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, не видит ли он какой-то волны банкротств, закрытия юридических лиц в торговом секторе в связи с пандемией.

Он выразил надежду, что большая часть или практически все из них выдержат этот период и откроются, когда будут послабления.