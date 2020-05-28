МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Автосалоны в Подмосковье возобновят работу после того, как направят уведомления о готовности на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Объекты розничной торговли, реализующие автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований", — говорится в документе.

Отмечается, что уведомление о готовности автосалоном направляется в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

"Возобновление деятельности… допускаются с даты направления уведомления о готовности объекта… в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 24 мая", — добавляется в документе.