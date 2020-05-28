ВАШИНГТОН, 28 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает запрета деятельности компании Twitter и намерен проконсультироваться на эту тему с юристами.

"Я мог бы закрыть его (Twitter – ред.), насколько я знаю. Но я должен пройти юридические процедуры. Не знаю как (закрыть), я должен проконсультироваться с юристами", — сказал Трамп журналистам.

"Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал", — добавил президент.

Он отметил, что есть много других соцсетей, которые можно было использовать вместо Twitter.