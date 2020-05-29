ВЕНА, 29 мая /ПРАЙМ/, Маргарита Костив. Гостиничные предприятия Австрии в пятницу смогут возобновить работу после временного закрытия из-за распространения коронавируса, но из-за отсутствия спроса откроются далеко не все.

Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. Очередной этап — 29 мая, когда вместе с отелями разрешено открыться фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также допускается проведение мероприятий с участием до 100 человек.

Работу гостиниц будут сопровождать меры предосторожности. Так, персонал обязан носить маски при контакте с клиентами, посетителям необходимо быть в маске на входе в заведение и на стойке регистрации. Дистанцию не менее 1 метра с посторонними также никто не отменяет. Правила для зоны приема пищи в отелях те же, что действуют для сферы общественного питания — не более четырех взрослых за одним столом, расстояние между столиками — не менее 1 метра. "Шведский стол" также будет возможен при соблюдении строгих санитарных мер.

Несмотря на это, одновременного открытия всех отелей в стране не случится. Работа будет возобновляться волнами — часть откроется в пятницу, другие в середине или конце июня.

НЕЗАЧЕМ ОТКРЫВАТЬСЯ

Положение сети отелей Schick Hotels в Вене в данный момент плачевно — 29 мая откроется лишь одна из пяти гостиниц, потому что вообще нет бронирований, сообщила РИА Новости менеджер по размещению Соня Басиони.

"В данный момент у нас вообще нет бронирований. Двадцать девятого мая мы откроем один из наших пяти отелей — Hotel Stefanie. После продолжим следить за развитием ситуации, постепенно открывая остальные отели, когда спрос и количество бронирований увеличатся", — сообщила Басиони.

За каждый из отелей этой сети сейчас отвечает менеджер по размещению и в случае запроса на бронирование перенаправляет клиента в отель Hotel Stefanie. Например, отель Hotel am Parkring не откроется как минимум до 1 июля.

"Открываться сейчас не имеет никакого смысла и с финансовой точки зрения непосильно. Рынок Вены очень сильно зависит от иностранных туристов и командированных. До тех пор, пока не возобновится авиасообщение и не снимут ограничения на поездки, нас ждет очень трудное время", — сказала собеседница агентства.

С 15 июня Австрия полностью откроет границы с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном, такие же планы насчет Словакии, Чехии и Венгрии. Как заявил канцлер страны Себастьян Курц, перспективы открытия границы с Италией пока нет.

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines с 15 июня возобновляет регулярные рейсы в 27 городов Европы, с 22 июня самолеты начнут также летать в Киев и Милан. Авиасообщение с Россией Австрия приостановила с 17 марта, к настоящему моменту запрет на полеты продлен до 14 июня.

БЕЗ ИНОСТРАНЦЕВ ТУГО

Как сказал РИА Новости ассистент-профессор института маркетинг-менеджмента Венского университета экономики Дитер Шаритцер, ситуация с туризмом в Австрии этим летом обещает быть плачевной, а для отельеров Вены и Зальцбурга отсутствие зарубежных гостей в особенности катастрофично.

"Ситуация с зарубежным туризмом, городским туризмом очень плохая, он фактически на нуле, поскольку границы закрыты, въезды и выезды невозможны. В Вене и Зальцбурге ситуация в особенности плохая, потому что не могут приехать не только гости из соседних европейских стран, но и, в первую очередь, американские и азиатские гости, ведь авиаперелеты все еще заблокированы. Так что для городских отельеров это катастрофа. Я думаю, в Вене, возможно, будет чуть больше, чем ничего, потому что здесь развит и конференц-туризм. Но все равно — летом туризм будет идти слабо", — сказал Шаритцер.

По его мнению, с открытием границ с соседними странами — Германией, Чехией, Словакией, Венгрией, Италией, Словенией — ситуация может улучшиться, но зарубежных гостей Австрия "еще долго не увидит".

По его словам, в данный момент непонятно, кто будет заселяться в отели в Австрии — сами австрийцы или гости из соседних стран, например, немцы или чехи, и будут ли во втором случае места для размещения самих австрийцев.

"Сейчас пока все очень неопределенно. Надо смотреть с середины июня, что произойдет. Но я настроен скептически", — заключил собеседник агентства.