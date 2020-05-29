29 мая. (Dow Jones). Ралли фондового рынка США было резко прервано в четверг после того, как президент Трамп сказал, что проведет пресс-конференцию, посвященную Китаю, что вызвало новую волну опасений относительно противостояния двух крупнейших экономик мира.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 147,63 пункта, или 0,6%, до 25400,64 пункта.

DJIA торговался с приростом более чем в 210 пунктов до комментариев Трампа. Президент заявил, что объявит об ответных мерах на попытках Китая ужесточить меры государственной безопасности в Гонконге.

S&P 500 снизился на 6,40 пункта, или 0,2%, до 3029,73 пункта. Nasdaq Composite снизился на 43,37 пункта, или 0,5%, до 9368,99.

Инвесторы отрешились от опасений насчет того, что очередные трения между США и Китаем могут привести к возобновлению торговой войны. Китайские законодатели в четверг одобрили введение в Гонконге закона о национальной безопасности, рассчитывая тем самым погасить антипекинские протесты.

В четверг Китай принял резолюцию, вводящую на территории Гонконга законы о национальной безопасности. Вечером палата представителей США одобрила законопроект, который вводит санкции против китайских государственных служащих, причастных к репрессиям мусульманских меньшинств. Государственный департамент США больше не считает, что Гонконг в высокой степени автономен от Китая. Это решение позволяет президенту Трампу принять ряд мер, в том числе отменить особые договоренности по вопросам торговли.

"Это дополнительный повод для тревоги, сверх Covid-19, – говорит Брайан О'Райли, директор по рыночным стратегиям в итальянской управляющей компании Mediolanum. – Не знаю, ждет ли нас вторая торговая война, но думаю, даже в случае переизбрания Трампа, власти не будут спешить с развязыванием конфликта".

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,7%, в то время как большинство азиатских и европейских фондовых индексов росли. Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 1,6%, а японский Nikkei 225 подскочил на 2,3%.

Количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило чуть более 2,1 млн, продолжив снижаться, но оставшись на высоком уровне по сравнению с периодом до пандемии.

Штаты и отдельные города продолжают реализовывать планы по восстановлению работы компаний, и это внушает надежды на то, что переломный момент позади. Согласно свежим данным, ВВП США сократился в 1-м квартале на 5%, то есть чуть сильнее, чем ожидалось. Это сильнейшее квартальное снижение со времен прошлой рецессии.

"Есть некоторые надежды на то, что экономическая деятельность в США набирает темпы, – говорит Джеффри Шульц, инвестиционный стратег ClearBridge Investments. – Важно, что нет признаков второй волны заболеваемости".

Акции Boeing выросли на 0,2%, после того как тот озвучил планы сокращения более 13 000 рабочих мест. Акции HP Inc. упали на 12%, так как ее прибыль за истекший квартал снизилась, а годовой финансовый прогноз был отозван.

Главный вопрос для инвесторов состоит в том, смогут ли чувствительные к состоянию экономики акции продолжить недавнее ралли, говорит аналитик J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер. "Наибольший отскок наблюдался в самых пострадавших секторах", – говорит он, имея в виду прежде всего акции американских банков и туристических компаний.

Рост в технологическом секторе, который стал локомотивом восстановления американского рынка акций, в последние дни замедлился. Гимбер отметил, что дополнительным негативным фактором для сектора станет проект приказа, который сегодня намерен подписать президент Трамп. По словам информированных источников, приказ ограничивает действие действующего федерального закона о правовой защите социальных сетей и других онлайн-платформ.

Акции Twitter упали на 4,4%. Трамп на этой неделе раскритиковал компанию, которая добавила уведомления о необходимости проверки на достоверность к двум его сообщениям.

По словам Майкла Драмми, директора по торговле акциями в США в Mizuho Americas, на рынке акций рано или поздно произойдет откат, так как смягчение карантинных мер не избавляет от макроэкономической неопределенности. "Рынок ведет себя таким образом, который не совсем соответствует этой неопределенности, – добавил Драмми. – Это ралли связано с синдромом упущенной выгоды".

Цены на нефть в США выросли на 2,7% до 33,71 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 0,703% с 0,677% в среду.

— Авторы Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com, Frances Yoon, frances.yoon@wsj.com, Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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