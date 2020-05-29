МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Курильщиков в России с 2009 по 2019 год стало меньше на 17 миллионов человек, сообщили РИА Новости в Медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020, основываясь на данных Росстата.

"По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин — 11%", — сообщили в Медиаофисе.

Там отметили, что в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 миллиона человек взрослого населения России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 миллиона человек), среди женщин — 21,7% (13,3 миллиона). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13.

Самыми курящими регионами в 2019 году оказались Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше всего курят в Ингушетии (5,7%), Чеченской Республике (10,2%) и Дагестане (10,4%).

Как отмечает Медиаофис, ссылаясь на данные Росстата, одновременно сокращается и объем российского табачного рынка. Производство сигарет в России в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%. За прошлый год выпуск сигарет уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом — до 229 миллиарда штук. Причин сокращения несколько: это и рост объемов нелегальной продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ россиян от курения.