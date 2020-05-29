МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает правительству РФ предусмотреть порядок возврата материнского капитала в Пенсионный фонд РФ, а также повторное его использование для тех граждан, чьей вины в прекращении обязательств по договорам нет, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

"В целях создания эффективной системы социальной поддержки семей, включая многодетных, необходимо рекомендовать: правительству РФ разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок возврата средств материнского капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации, повторное использование средств материнского капитала при отсутствии виновного поведения получателя средств, а также наличии судебного решения о возврате средств в Пенсионный фонд Российской Федерации со стороны организации или лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего договорные обязательства", — говорится в докладе.

На сегодняшний день возврат денежных средств материнского капитала в законодательством не предусмотрен, однако семьи обращаются по этому вопросу к омбудсмену, уточняется в докладе.