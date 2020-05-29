ТОКИО, 29 мая /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Число занятых в Японии в апреле сократилось на 800 тысяч человек по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные обнародовало министерство общенациональных дел страны в пятницу.

"Общее число занятых составляет 66,28 миллиона человек. По сравнению с тем же месяцем прошлого года оно сократилось на 800 тысяч человек. Сокращение произошло впервые за 88 месяцев (7 лет и 4 месяца – ред.). Общее число безработных составляет 1,89 миллиона человек. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 130 тысяч человек. Рост наблюдается третий месяц подряд. Безработица составила 2,6%, это на 0,1 пункт выше по сравнению с предыдущим месяцем", — сообщило министерство.

Министерство привело также статистику по внештатным и временным сотрудникам – в Японии именно они первыми пополняют ряды безработных при ухудшении экономической ситуации. Их число сократилось по сравнению с апрелем прошлого года на 970 тысяч человек и составило 20,19 миллиона.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния в пятницу обнародовало данные по состоянию найма рабочей силы и вакантных мест.

"Количество новых рабочих мест в апреле по сравнению с прошлым годом сократилось на 31,9%. По отраслям: в сфере гостиничного бизнеса и общепита сокращение составило 47,9%, сфера бытовых услуг и развлечений – 44%, в сфере производства – 40,3%, в сфере поддержки образования – 38,1%. В целом соотношение свободных мест и соискателей составляет 1,32, что на 0,07 пункта меньше показателей предыдущего месяца", — говорится в отчете министерства.

Столь резкое сокращение новых рабочих мест, по данным аналитиков, стало худшим показателем за 11 лет — с мая 2009 года, когда экономика находилась в тяжелейшем состоянии из-за мирового кризиса, который в Японии называют "Лиман-шок" — по банкротству компании Lehman Brothers Holdings Inc., ставшему отправной точкой кризиса.