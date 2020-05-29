МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минфин России предложит на аукционах облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) нового выпуска — серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме 500 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Дата начала размещения облигаций — 3 июня, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Процентная ставка купонного дохода установлена в размере 4,5% годовых.

Минфин РФ по итогам аукционов в апреле и трех аукционных дней в мае разместил гособлигации на общую сумму почти 715 миллиардов рублей, выполнив на 119% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который был установлен на уровне 600 миллиардов рублей. Объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 1,216 триллиона рублей.