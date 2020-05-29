МОСКВА, 29 мая —ПРАЙМ. Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" разрешила сотрудникам работать удаленно до сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Сотрудники могут по желанию до сентября работать удаленно. Сейчас мы продумываем организацию тестирования сотрудников к моменту возвращения людей в офисы", — сказали в пресс-службе.

Ранее Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до 1 сентября.

"Яндекс" в середине марта рекомендовал своим сотрудникам временно работать из дома из-за коронавируса.