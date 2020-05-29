МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Картографический сервис 2ГИС рассчитал индекс восстановления городов России, Казахстана, Украины, Киргизии и Узбекистана, показывающий уровень экономической активности населения в сравнении с периодом до введения ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении компании.

По состоянию на 28 мая индекс восстановления городов в России достиг 66% от докризисного уровня. Самый высокий показатель среди рассмотренных городов — в Новокузнецке (88%). Самый низкий — в Москве и Сочи — 42%.

"Индекс рассчитан аналитиками 2ГИС на основе данных геосервиса, которые характеризуют взаимодействие жителей с бизнесом в городах. Главные метрики — поиск услуг и товаров в городе (показывает динамику спроса) и построение маршрутов до организаций (показывает доступность бизнеса). Аналитики 2ГИС изучили обезличенную активность пользователей геосервиса на 40 миллионах устройств в пяти странах", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что исследование охватило 62 города России, 10 городов Казахстана, 4 города Украины, а также столицы Киргизии и Узбекистана. Индекс обновляется ежедневно и для простоты восприятия показывается в процентах.

"Постепенное смягчение режима самоизоляции и связанный с этим рост активности населения, новые форматы работы компаний создают предпосылки для восстановления экономики. Индекс позволит фиксировать происходящие перемены", — отмечается в сообщении.