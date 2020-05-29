БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая — ПРАЙМ. Посольство РФ в Уругвае планирует 4 июня доставить застрявших в стране россиян в столицу Аргентины Буэнос-Айрес для последующего перелета в Россию, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Вывозной рейс намечен на 21.20 4 июня из международного аэропорта Эсейса. Борт Azur Air также планирует совершить посадки в Сан-Паулу (Бразилия), Сантьяго (Чили) и в Гаване (Куба).

"Переезд запланирован в день вылета, 4 июня", — сообщил представитель посольства РФ.

В дипмиссии также отметили, что в настоящее время в списке 14 россиян, однако это число не окончательное, поскольку список все время корректируется. Ранее о желании вернуться из Уругвая на родину заявляли 22 человека.

На борт, вылетающий из Буэнос-Айреса, также хотят попасть россияне, застрявшие в Боливии и в Парагвае. В настоящее время российские посольства в этих странах работают над маршрутами их доставки в столицу Аргентины.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.