МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу снизился на 1,6-1,8% по основным биржевым индексам на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 1,62%, до 2734,83 пункта, индекс РТС — на 1,77%, до 1219,76 пункта. Однако за рабочую неделю основные индексы повысились на 0,94% и на 2,63%, соответственно.

Рынок нефти вечером снижается на 0,5%, до 35,84 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы теряют вечером 0,4-2,5%.

В мае рынок акций РФ вырос на надеждах инвесторов на восстановление мировой экономики: рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 3,18%, долларовый РТС – на 8,42%, следует из данных торгов Московской биржи.

Большинство отраслевых индексов рынка акций Московской биржи по итогам мая продемонстрировали значительный прирост, при этом ни один индекс не показал отрицательной динамики.

Лидером роста стал индекс электроэнергетики, который сумел подняться на 8,2%. Также значительно выросли индексы транспорта – на 5,28%, финансов – 3,62%, химии и нефтехимии – на 3,58% и нефти и газа – на 3,37%.

Индекс металлов и добычи в мае поднялся на 1,2%, потребительского сектора — на 0,94%, телекоммуникаций – на 0,07%.