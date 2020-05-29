29 мая (Dow Jones). Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл обеспокоен, что восстановление экономики США будет гораздо более длительным и трудным, если вторая волна пандемии коронавируса произойдет в ближайшие месяцы.

"Полное восстановление экономики будет зависеть от того, смогут ли люди чувствовать себя в безопасности, выходя на улицу, — сказал он. – Вторая волна пандемии существенно ухудшит настрой потребителей".

Пауэлл сообщил, что его в меньшей степени волнует то, как ФРС будет реагировать на такой сценарий развития событий. "Мы не приблизились к каким-либо своим лимитам", — заявил он. ФРС в последнее время наращивала свой баланс активов, который теперь превышает 7 трлн долларов США, приобретая гособлигации, ипотечные облигации, а также запустив программы по стимулированию кредитования бизнеса, муниципалитетов и штатов.

"Наш баланс активов не может увеличиваться до бесконечности, — отметил Пауэлл. – Меня устраивает текущая ситуация и тот путь, по которому мы сейчас движемся".

Пауэлл заявил, что его не смутила критика в адрес ФРС за агрессивные действия по поддержке рынков долговых обязательств. Некоторые обеспокоены тем, что центральный банк подрывает свою автономность, вмешиваясь в те вопросы кредитования и налогово-бюджетной политики, которые регулятор давно уступил выбранным должностным лицам. Другие же считают, что ФРС берет на себя слишком много рисков, в частности, согласившись приобретать паи биржевых фондов, которые покупают акции компаний неинвестиционного класса.

"Мы впервые столкнулись с чрезвычайной ситуацией такого характера", — сказал Пауэлл. ФРС обладает существенными возможностями по стимулированию кредитования, и не использовать их в условиях подобного кризиса означает еще больше поставить под угрозу политическую независимость центрального банка, заявил он.

Глава ФРС выступил в защиту решения центрального банка поддержать рынки корпоративных облигаций, в том числе предоставляя займы компаниям, чью облигации потеряли инвестиционный рейтинг с 22 марта. Задачей регулятора является избежать еще более резкого сокращения занятости, указал он.

С тех пор, как центральный банк США 23 марта анонсировал меры поддержки рынков корпоративных облигаций, американские компании выпустили долговых бумаг на сотни миллиардов долларов, хотя ФРС еще даже толком не приступила к покупке таких активов.

Если крупные компании не смогут получить доступ к кредитованию и привлечению заемных средств путем выпуска облигаций, то им придется приступить к увольнениям. "Крупный бизнес смог избежать масштабных увольнений. В этом и была цель наших усилий", — сказал Пауэлл.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ