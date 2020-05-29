МОСКВА, 29 мая — РИА Недвижимость. Госкомпания "Дом.РФ" объявила первые аукционы в рамках реализации программы господдержки строительной отрасли по выкупу квартир у застройщиков Воронежской области и Красноярского края, говорится в сообщении компании.

Программа приобретения стандартного жилья у застройщиков разработана в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Всего для целей выкупа квартир у компаний, которые ведут долевое строительство, правительство решило выделить "Дом.РФ" 50 миллиардов рублей в качестве госгарантий.

В пресс-релизе "Дом.РФ" уточняется, что порядок реализации программы предусматривает проведение аукциона. "Застройщики будут предлагать дисконт к среднерыночной цене продаж в каждом конкретном доме, которая сложилась за последние 6 месяцев. Соответственно, те дома, по которым предложен наилучший дисконт, будут рассматриваться в первую очередь для выкупа", — отмечается в сообщении. В нем добавляется, что в качестве покупателя выступит закрытый паевой инвестиционный фонд "Комфортное жилье" под управлением "ДОМ.РФ Управление активами".