ВАШИНГТОН, 29 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, поскольку они могут угрожать безопасности США, говорится в тексте прокламации, выпущенной Трампом.

Документ обвиняет КНР в "широкой и хорошо финансируемой" кампании по приобретению секретных технологий и интеллектуальной собственности США, в частности, для модернизации Народно-освободительной армии Китая.

Запрет на въезд коснется аспирантов и докторов наук, намеревающихся вести исследования в США и каким бы то ни было образом связанным с оборонным сектором КНР.

США обвиняют КНР в том, что она присылает своих специалистов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и технологии. Администрация США объявляла, что лишь за 2019 год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.