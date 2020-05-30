МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Продажи мебели для дачи в интернет-магазине "AliExpress Россия" с 1 по 24 мая 2020 увеличились в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Аналитики "AliExpress Россия" отметили высокий интерес пользователей площадки к товарам для дачи.

"Стремительный рост продаж товаров связан с приходом традиционного периода подготовки к дачному сезону, а также с планами покупателей провести остальную часть самоизоляции за городом. Наиболее высокий рост отмечен в категории "Мебель для сада": более 3000% год к году", — говорится в сообщении.

Лидерами продаж были: садовые скамейки, качели, шезлонги, гамаки, садовые и пляжные стулья. Второй по популярности стала категория "Товары для сада", она выросла в 7 раз.

Садовые товары для огородничества тоже пользовались спросом у пользователей площадки. "Продажи товаров для полива и опрыскивания выросли на 238% год к году, а продажи садовых инструментов — на 106%", — добавили в компании.