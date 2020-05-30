МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило снятие трехлетнего ограничения на получение пониженных тарифов страховых взносов в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что законопроект вносит изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ. Законопроект предусматривает снятие трехлетнего ограничения по сроку, при регистрации в течение которого участники свободной экономической зоны в Республике Крым и городе Севастополе могут применять пониженные тарифы страховых взносов.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Добавляется, что таким образом для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года, предлагается установить пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% с 1 января 2020 года. Также предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов участниками СЭЗ предлагается установить до окончания периода функционирования зоны.

"Принятие законопроекта позволит повысить привлекательность ведения предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику Республики Крым и города федерального значения Севастополя", — говорится в сообщении.