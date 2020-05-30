МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Сеть магазинов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей три магазина в Москве, говорится в сообщении компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня будут вновь открыты магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов.

"Третьего июня 2020 года открываются для посетителей магазины ИКЕА в Москве: ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Ходынское Поле и дизайн-студия ИКЕА Ботанический Сад. Для обеспечения безопасности покупателей и соблюдения социальной дистанции количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено", — говорится в сообщении.

При этом пока остаются закрытыми магазины IKEA Химки, Белая дача, дизайн-студия в "Афимолл-сити", а также магазины в других регионах.

Чтобы выполнять требования по социальному дистанцированию покупателей, IKEA внедрила систему подсчета посетителей, которая позволит отслеживать количество одновременно находящихся в магазине человек в режиме реального времени. "В случае, если количество будет близко к максимальному, сотрудники магазина будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом", — добавили в компании.

Посещение магазинов для покупателей будет возможно только в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках. IKEA также просит посетителей отдать предпочтение бесконтактной оплате. "На услуги планирования в магазине, финансовой рассрочки и на посещение дизайн-студий будет действовать предварительная запись через сайт", — уточнили в пресс-службе.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 30 странах мира, на конец августа 2019 года она управляла более чем 300 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA.