МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.

"В соответствии с законом Москвы о статусе депутата Московской городской думы, задекларировал доход от продажи ценных бумаг в 2019 году", — сказал Шапошников журналистам.

Из опубликованных на сайте Мосгордумы сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера следует, что сумма задекларированного дохода Шапошникова в 2019 году составила более 1,95 миллиарда рублей. Годом ранее он заработал около 24,4 миллиона рублей.

Среди объектов недвижимости в отчете значится квартира в индивидуальной собственности площадью 269,5 квадратных метра, машино-место в индивидуальной собственности площадью 18,7 "квадрата". Также во временном пользовании находится коттедж площадью 277,7 квадратных метра. Еще одна квартира площадью 54 квадратных метра числится за дочерью Шапошникова. Кроме того, председатель Мосгордумы владеет легковым автомобилем "Мерседес" Е350.