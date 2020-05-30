МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Алексей Шапошников стал самым "богатым" депутатом Мосгордумы с доходом в 1,95 миллиарда рублей в 2019 году, а Екатерина Енгалычева с доходом в 168 тысяч рублей — самой "бедной", следует из обнародованных данных о доходах парламентариев.

Наибольший доход среди депутатов Мосгордумы в 2019 году получил спикер Алексей Шапошников, он задекларировал доход более 1,95 миллиарда рублей. Ранее он пояснил, что задекларировал доход от продажи ценных бумаг.

Среди объектов недвижимости в отчете значится квартира в индивидуальной собственности площадью 269,5 квадратных метра, машино-место в индивидуальной собственности площадью 18,7 "квадрата". Также во временном пользовании находится коттедж площадью 277,7 квадратных метра. Еще одна квартира площадью 54 квадратных метра числится за дочерью Шапошникова. Кроме того, председатель Мосгордумы владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz Е350.

Годовой доход Шапошникова оказался более чем в 11,6 тысячи раз больше, чем Енгалычевой, которая заработала около 168 тысяч рублей. При этом у нее в собственности числится легковой автомобиль Lexus RX270, а также находятся в безвозмездном пользовании три квартиры в России и два машино-места.

На втором месте в списке самых "богатых" депутатов — Елена Николаева, она задекларировала доход почти в 157 миллионов рублей. Имеет в индивидуальной собственности две квартиры и одну четвертую доли в еще одной квартире, а также два легковых автомобиля Lexus и Mercedes. На третьем месте — Андрей Медведев с заработком в 25,9 миллиона рублей, а также тремя квартирами в индивидуальной собственности и двумя легковыми автомобилями.