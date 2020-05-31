МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Воспитание детей — дело непростое, а в части управления личными и семейными финансами — тем более. Как объяснить детям, что такое покупки впрок, и зачем отвечать на вопросы про биткоин, рассказала РИА Новости советник директора проекта Минфина РФ по повышению уровня финансовой грамотности Екатерина Лавренова.

"Например, просит у вас ребенок купить вторые или третьи кроссовки, игрушку или новый телефон при хорошей работе старого, а вы ему покупаете зимний пуховик в июле на распродаже. И говорите, мол, все, пуховик купили и денег больше ни на что нет. Очевидно, что вы поступили финансово грамотно — заблаговременно с большой скидкой купили необходимую вещь, но ребенок понимает это совсем по-другому", — приводит пример Лавренова.

"Вы купили вещь, которая непонятно зачем сейчас ему нужна. Мы понимаем, что дети живут здесь и сейчас, зимой — это очень далеко… Ребенок чувствует, что родители его не слышат и не понимают. Вы отдаляетесь от ребенка, он обижен, вы, может быть, тоже, так как думаете о нем и стараетесь сделать лучше ему, а он этого не ценит", — продолжает эксперт.

По ее мнению, в данной ситуации, необходимо постараться объяснить ребенку причины. "Сесть и подсчитать, сколько вашим решением купить пуховик сейчас семья смогла сэкономить, обсудить нужность покупки, поговорить о том, что необходимо учиться расставлять приоритеты трат, что в будущем может поспособствовать той покупке, которую он действительно хочет", — говорит специалист.

Другая ситуация, уточняет Лавренова, "когда дети просто спрашивают, а вот это что такое и как это устроено". "Например, слышит ребенок про кредиты, ипотеки, биткоины, налоги, страховки и прочее, и задает вопрос. Зачастую в ответ он слышит, что еще маленький и все равно ничего не поймет. В таком случае познавательный интерес будет загублен на корню. Необходимо с раннего возраста, через пример вашей семьи давать ответы на такие вопросы", — считает эксперт.

"Дочка, мы купили квартиру, в которой сейчас живем, но денег сразу ее купить у нас не было, поэтому мы взяли долг в банке. За пользование этими деньгами нужно платить. То есть мы взяли, например, 3 миллиона рублей, а отдать должны 4,5 миллиона рублей, но не сразу, за 10 лет по частям каждый месяц. Делать это надо вовремя, иначе сумма долга будет увеличена, а если вообще не платить, то можно лишиться квартиры. Поэтому важно в нашем семейном бюджете закладывать расходы на погашение ипотечного кредита", — описывает возможную ситуацию Лавренова.

Эксперт отмечает, что через такого рода примеры можно объяснить важные признаки кредита – его платность и возвратность, а в случае ипотеки — обеспеченность. "Если не знаете сами и не можете объяснить, то лучший способ — это разобраться в вопросе вместе. Источников сегодня много, найти информацию не сложно", — заключила эксперт.