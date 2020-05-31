МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 268, до 405 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 40,8% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 405 843 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2 595, Подмосковье — 757, в Санкт-Петербурге — 369.

Также выявлены новые случаи в Нижегородской области — 301, в Свердловской области — 265, в Ростовской области — 178.

За сутки в РФ выписаны 4 414 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 171 883 человека.

В России за сутки умерли 138 человек с COVID-19, за все время скончались 4 693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.