МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

"Законопроект предусматривает введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи", — говорится в пояснительной записке.

Проектом закона определяется, что под домашних хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе.

"Ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего хозяйства устанавливается в размере, равном минимальному размеру оплаты труда", — говорится в проекте закона.

Порядок осуществления таких выплат, согласно законопроекту, должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение такой выплаты россияне должны будут в органы соцзащиты или через МФЦ.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.

"Это несложная социально-экономическая логика. Сегодня централизованно вводятся обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости. Но они носят все же временный и вынужденный характер, а домохозяйства постоянны. Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе – вне зависимости от любой короны", – приводятся слова Нилова в сообщении пресс-службы.