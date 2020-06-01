МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Социально-экономическое положение в 2019 году по сравнению с предыдущим улучшилось в 69 регионах России, в лидерах по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, свидетельствует исследование РИА Новости.

КАК СЧИТАЛИ

Десятый по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ подготовлен экспертами РИА Новости и построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2019 год. Его результаты позволяют судить об уровне экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2019 года.

Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики, ее эффективности, показатели бюджетной, а также социальной сфер.

На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл регионов по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинговый балл. Рейтинговый балл по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Лучшее максимально возможное значение показателя рейтингового балла – 100, худшее – 1.

Рейтинговый балл по каждой группе факторов определён как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

РАЗРЫВ МЕЖДУ ЛИДЕРАМИ И АУТСАЙДЕРАМИ

Результаты рейтинга показывают, что значение интегрального рейтинга увеличилось по сравнению с результатами 2018 года в 69 регионах, что свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в данных субъектах РФ в 2019 году. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов выросло с 41,6 по итогам 2018 года до 42,7 балла по итогам 2019 года.

Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, выросло с 22 по итогам 2018 года до 24 по итогам 2019 года, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 12 до 9.

Среди позитивных результатов 2019 года эксперты также называют постепенное снижение разрыва в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, хотя он по-прежнему остается очень высоким. Отношение максимального значения интегрального рейтингового балла к минимальному снизилось с 8,6 в 2018 году до 7,0 в 2019 году, а отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой пятерки регионов к последней пятерке рейтинга – с 6,1 до 5,6.

Снижение разрыва между лидерами и аутсайдерами рейтинга обусловлено более существенным ростом рейтингового балла у регионов в нижней части списка в процентном отношении, считают эксперты.

Верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

Первые места в рейтинге, как и ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург – у них интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Московской области и Республики Татарстан, входящих в первую пятерку рейтинга, интегральный рейтинговый балл по итогам 2019 года выше отметки 75.

В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская и Тюменская области. По сравнению с 2018 годом состав первой десятки не изменился. В самом составе лидеров произошли небольшие перемещения. По одной позиции прибавили Краснодарский край и Ленинградская область, заняв 8 и 9 места соответственно, и на 2 позиции опустилась Тюменская область, закрепившись на 10 месте.

Регионы–лидеры стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтингового балла, который находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции и в среднесрочной перспективе. По крайней мере, это относится к лидирующей пятерке. Являясь лидерами социально-экономического развития, регионы из первой пятерки обеспечивают около 40% суммарного регионального ВРП.

Состав нижней части рейтинга также продемонстрировал стабильность. Последние места в рейтинге занимают высокодотационные регионы: Еврейская автономная область, Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика. Если говорить о замыкающей десятке, то к вышеперечисленным регионам добавляются: Республика Калмыкия, Чукотский автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Камчатский край, который вошел в последнюю десятку, заняв 76 место, на котором ранее находилась Курганская область, занявшая в рейтинге по итогам 2019 года 73 место.

Из дальневосточных регионов в первую двадцатку вошла только Сахалинская область, остальные расположились преимущественно в средней и нижней части рейтинга. В целом по всему списку рейтинга также не зафиксировано существенных изменений позиций. Более чем на 5 мест изменились позиции только у трех регионов, среди которых у двух (Мурманская область и Республика Марий Эл) позиции повысились, и у одного (Республика Хакасия) – снизились.

ЛИДЕРЫ РОСТА

В 2019 году интегральный рейтинг вырос у большинства регионов РФ. Лидером по росту интегрального рейтинга стали Мурманская область и Красноярский край, у которых его значение выросло более чем на 4 балла.

В 2019 году в Мурманской области улучшилось большинство показателей, учитываемых при расчете рейтинга. В частности в регионе выросли объемы производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, доходы бюджета, инвестиции в основной капитал, доля прибыльных предприятий, выросли доходы бюджета. В области также сократился уровень долговой нагрузки, снизился уровень безработицы и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В результате интегральный рейтинг Мурманской области повысился на 5.4 балла, что позволило области подняться в рейтинге на 8 мест и стать лидером по динамике позиций.

У Красноярского края, занявшего второе место по росту рейтингового балла, также выросли объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, повысилась доля прибыльных предприятий. К позитивным изменениям также относится снижение доли задолженности по налогам в общем объеме налоговых платежей, сокращение уровня долговой нагрузки и уровня безработицы. Это позволило краю подняться на 5 мест. Еще у трех регионов интегральный рейтинг повысился более чем на 3 балла. Это Краснодарский край, Алтайский край, Республика Марий Эл.

Лидером по росту позиций в рейтинге является Мурманская область, а второе место заняла Республика Марий Эл (+7 мест), интегральный рейтинг которой повысился на 3,2 балла. Росту рейтингового балла и улучшению позиций в рейтинге Республики Марий Эл способствовали рост доходов бюджета и объемов производства товаров и услуг, увеличение доходов населения, сокращение уровня долговой нагрузки, снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, сокращение уровня безработицы.

СНИЖЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В РЕЙТИНГЕ

Снизилось значение интегрального рейтинга только у 16 регионов, причем у большинства из них снижение было незначительным. Более чем на 1 балл интегральный рейтинг снизился только у четырех регионов.

Наиболее существенно позиции в рейтинге снизились у Республики Хакасия, которая переместилась с 65 на 74 место, потеряв девять мест. При этом интегральный рейтинг республики снизился на 1,5 балла. На пять мест снизились позиции Приморского края, что сопровождалось уменьшением интегрального рейтинга лишь на 0,15 балла.

Снижение рейтингового балла и как следствие снижение мест Республики Хакасия было обусловлено снижением доходов консолидированного бюджета, увеличением доли задолженности по налогам в суммарном объеме налоговых платежей, ростом уровня долговой нагрузки. В республике в 2019 году также вырос уровень безработицы и увеличилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В то же время эксперты отмечают и позитивные изменения, произошедшие в Республике Хакасия, среди которых рост инвестиций в основной капитал, увеличение оборота розничной торговли, повышение доли прибыльных предприятий.

Интегральный рейтинг Приморского края, который потерял пять позиций, снизился совсем незначительно. Таким образом, ухудшение его позиций в большей степени было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у других регионов показатели улучшились более существенно. Среди негативных факторов можно назвать снижение доли прибыльных предприятий, сокращение численности занятых в экономике, повышение младенческой смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте. При этом произошли и позитивные изменения, в частности увеличился объем инвестиций, выросли доходы консолидированного бюджета, снизился уровень безработицы.

ПРОГНОЗЫ НА 2020

Как полагают эксперты, в 2020 году основное негативное влияние на экономику страны в целом и ситуацию в регионах в частности окажут последствия пандемии коронавируса, а также кризис на мировом рынке нефти и газа. Ожидается снижение производства и бюджетных доходов в регионах, где в структуре ВРП значительную часть занимают поступления от нефтегазовой промышленности.

В свою очередь, последствия от коронавируса в наибольшей степени коснутся регионов с крупнейшими административными центрами, которые вынуждены были ввести наиболее жесткие ограничения в условиях пандемии. Для многих регионов 2020 год станет серьезным испытанием, но многое будет зависеть от мер государственной поддержки, а также от активности и оперативности местных властей по нормализации экономической ситуации.

Тем не менее, учитывая глубину негативного влияния на экономику пандемии в целом, эксперты ожидают ухудшения экономических показателей по итогам 2020 года почти всех регионов, что может привести к снижению их баллов в рейтинге. Если говорить о распределении регионов в рейтинге, то по итогам 2020 года, оно, скорее всего, существенно не изменится, в особенности в его верхней и нижней частях. Это обусловлено тем, что регионы-лидеры в настоящее время довольно существенно опережают другие субъекты РФ по экономическим показателям и имеющегося запаса им, скорее всего, хватит для удержания своих позиций.