МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Отдельным санаториям и оздоровительным комплексам РФ, имеющим лицензию на санаторно-курортное лечение, разрешено начать приём отдыхающих с 1 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что приоритетом властей является безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета, санатории, имеющие медлицензии, откроются с 1 июня.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова объявила, что Ростуризм вместе с Роспотребнадзором и министерством экономического развития завершили совместную работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона, который начнётся с 1 июня 2020 года. При этом она отметила, что из рекомендаций ушел ряд избыточных требований к бизнесу.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма и Корпоративного здоровья (АОТ), пока о своей готовности приступить к обслуживанию отдыхающих с 1 июня объявили некоторые санатории Краснодарского и Ставропольского краев. В здравницах других регионов России решили дождаться более конкретной информации по мерам снятия ограничений на местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России на фоне этого в большинстве регионов действует режим самоизоляции, в связи с чем, по сути, заморожена работа туристических компаний и гостиничного бизнеса.