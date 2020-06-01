МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Ряду регионов Дальнего Востока трудно конкурировать с субъектами центральной России по социально-экономическим показателям, но благодаря разрабатываемым министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики мерам эта ситуация меняется, сообщил РИА Новости глава министерства Александр Козлов.

Согласно рейтингу РИА Новости социально-экономического положения субъектов РФ, из ДФО в первую двадцатку вошла только Сахалинская область, остальные расположились преимущественно в средней и нижней части рейтинга. В последнюю десятку вошли Чукотка, Камчатский край и Еврейская автономная область, которая заняла последнее место в рейтинге.

"Ряду дальневосточных регионов трудно конкурировать с субъектами центральной России в силу объективных причин, и это не является какой-то тайной. В числе причин географическая удаленность, тянущая за собой связанные с логистикой сложности, непростые природно-климатические условия, к которым готов не каждый россиянин, что в том числе сказывается на плотности населения. Не стоит забывать и о том, что принято называть "тяжелым наследием 90-х", когда и экономика, и социальная сфера всего ДФО были полностью разрушены", — сказал министр.

Как отметил Козлов, ситуация меняется благодаря предпринимаемым Минвостокразвития мерам и реальным доказательством улучшения в экономической сфере Дальнего Востока могут служить цифры валового регионального продукта.

"Данных за 2019 год пока нет, зато по итогам 2018 года абсолютно все регионы ДФО показали рост. При этом наибольший экономический рост за 2018 год, согласно цифрам Росстата, зафиксирован в Камчатском крае (7,1%), Сахалинской области (6,9%), республиках Бурятия (4,7%) и Саха (Якутия) (3,9%), Чукотском автономном округе (3,5%), Магаданской области (2,9%)", — сообщил Козлов.

По словам министра, показатели улучшились благодаря созданным министерством инструментам экономического развития: свободному порту Владивосток, территориям опережающего развития, инфраструктурной поддержке, мерам административного содействия и другим преференциальным режимам, которые созданы специально для Дальнего Востока.

"Что касается социальной сферы, то и здесь есть улучшения. Уже третий год подряд средства "единой субсидии" вкладываются в строительство и ремонт школ, детских садов, больниц, спорткомплексов, объекты ЖКХ, покупку жилья для работников социальной сферы. Только в этом году 204 социальных учреждения будут построены или отремонтированы; всего же – почти тысяча", — сказал глава Минвостокразвития.

Козлов отметил, что можно с уверенностью полагать, что в ближайшие годы картина распределения мест в рейтинге в отношении субъектов ДФО будет меняться в лучшую сторону.

"Единая субсидия" — это средства из федерального бюджета, которые направлены на социальное развитие центров экономического роста.