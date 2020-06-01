МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уверенно растут на статистике из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,97% — до 2908,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,83%, до 1837,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,22%, до 23701,82 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,87%, до 22066,62 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,5%, до 2060,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 5794,5 пункта.

По данным экономического издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в мае вырос до 50,7 пункта с 49,4 пункта в апреле. Аналитики ждали роста показателя только до 49,6 пункта.

Участники торгов при этом продолжают следить за развитием торговых отношений США и КНР. Последнее выступление президента США Дональда Трампа дало рынкам некоторое облегчение.

Как сообщают СМИ, в пятницу Трамп распорядился, чтобы его администрация начала процесс отмены специального режима США в отношении Гонконга. Незначительные ответные меры успокоили инвесторов, опасающихся за перспективы торговой сделки между странами.