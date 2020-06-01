МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Коммерческим директором Национальной системы платежных карт (НСПК) назначен исполняющий эти обязанности с 1 января Дмитрий Бувин, говорится в пресс-релизе.

"Дмитрий Бувин 1 июня 2020 года занял должность коммерческого директора АО "НСПК" (оператор платежной системы "Мир"). Он также продолжит возглавлять департамент стратегии и развития бизнеса", — сообщила НСПК.

В новой должности Дмитрий будет курировать стратегическое развитие компании, создание продуктов и сервисов платежной системы "Мир", международное развитие, взаимодействие с банками, улучшение клиентского опыта держателей карт "Мир", а также сервис лояльности платежной системы "Мир".

Дмитрий Бувин присоединился к команде НСПК в декабре 2018 года в качестве директора по продажам, с 1 января 2020 года исполнял обязанности коммерческого директора. До прихода в НСПК он почти 10 лет занимал руководящие позиции в коммерческих подразделениях крупнейших российских розничных банков.