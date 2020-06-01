МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, одобрили выплату финальных дивидендов по итогам 2019 года в размере 275 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" по результатам 2019 года в денежной форме в размере 376 (триста семьдесят шесть) рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 101 (сто один) рубль на одну акцию выплатить дивиденды в размере 275 (двести семьдесят пять) рублей на одну акцию", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июня 2020 года.

Акционеры компании в декабре утвердили дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 101 рубль на одну акцию. Позднее, в апреле, акционеры одобрили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 157 рублей на акцию.