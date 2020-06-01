МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (Центральный банк) выделит 50 миллиардов саудовских риалов (13,3 миллиарда долларов США) для поддержки банковского сектора королевства в условиях коронавируса, сообщает саудовское госагентство SPA.
По сообщению агентства, Центробанк решил выделить данную сумму с целью укрепления ликвидности банковского сектора и расширения возможности предоставления кредитов клиентам из частного сектора.
Отмечается, что данные меры направлены на поддержку и финансирование частного сектора посредством реструктуризации финансовых средств без дополнительных выплат и поддержку планов по сохранению занятости в частном секторе.
https://1prime.ru/News/20200601/831547143.html