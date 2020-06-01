МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. За апрель и май рейсами из Вьетнама были вывезены 668 россиян, сообщил представитель генконсульства России в Хошимине (Вьетнам).

"Вылетело 668 человек на четырех вывозных рейсах и одном рейсе Vietnam Airlines", — сообщил представитель генконсульства в чате "В Москву и МО из Вьетнама" в Telegram.

Он сообщил также, что на сегодня в генконсульстве в Хошимине есть 320 заявок от россиян на вывоз с юга Вьетнама, где находится основное количество российских туристов.

"В южном консульском округе Вьетнама (то есть от острова Фукуок до города Нячанга включительно) подтвердили намерение вылететь в Россию вывозными рейсами 320 человек", — сообщил представитель генконсульства РИА Новости. При этом он отметил, что новых вывозных рейсов из Вьетнама оперативный штаб пока не утвердил.