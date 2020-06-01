МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Только 25% туристов, которые имели на руках путевки в санатории с 1 июня, отправились на отдых, остальные отказались из-за того, что не смогли получить справки в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что приоритетом властей является безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета, санатории, имеющие медлицензии, откроются с 1 июня.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма и Корпоративного здоровья (АОТ), пока о своей готовности приступить к обслуживанию отдыхающих с 1 июня объявили некоторые санатории Краснодарского и Ставропольского краев. В здравницах других регионов России решили дождаться более конкретной информации по мерам снятия ограничений на местах.

"Мы пока занимаемся теми туристами, которые бронировали туры на 1 июня в санатории ещё в январе-марте. Только у нас на этот день было забронировано около 100 путевок. После того как 20 мая вышли новые рекомендации Роспотребнадзора по санаториям, мы 10 дней разбирались с туристами, как им заехать. Ожидаемо, что большая часть туристов отказалась от поездок, несмотря на оплаченные путевки. Кто-то просто не смог получить справки о том, что они не больны коронавирусом и не имели контактов с инфицированными людьми, выданные за два дня до отъезда", — сказал Ромашкин.

Он выразил сожаление, что в некоторых регионах процесс получения подобных справок налажен не так хорошо, как в столице, и никто не гарантирует, что документ будет выдан в нужные сроки.

"В результате выехали только 25% туристов от общего числа, которые должны были заехать в санатории 1 июня. Новых бронирований на начало июня нет, так как туристы учитывают те сложности, с которыми им придётся столкнуться в этот период. Люди опасаются уже не коронавируса, а того, что их справки не понравятся по прибытии. В таком случае турист либо должен будет вернуться обратно, либо согласиться на обсервацию", — отметил Ромашкин.