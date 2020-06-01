МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Роспотребнадзор и Федеральное агентство по туризму, при участии отраслевого сообщества завершили работу по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения: это отели, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, мотели и тому подобное, заявили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве напомнили, что начиная с 1 июня регионы могут разрешить открытие коллективных средств размещения.

"Мы вместе с Роспотребнадзором приложили максимум усилий, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри своей страны. Рекомендации сбалансированы с учетом текущей ситуации, и, с одной стороны, обеспечат безопасный отдых для наших граждан, а с другой – не являются избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу. Безопасность людей является для нас безусловным приоритетом, но мы также заинтересованы в том, чтобы люди смогли комфортно и интересно отдохнуть", — привели в пресс-службе мнение руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Там же проинформировали, что Ростуризм 1 июня опубликовало на своем портале Russia.Travel информацию о готовности регионов РФ принимать туристов.

"Туристы в том числе смогут узнать, как можно перемещаться внутри региона, какие документы требуются для путешествий, какие средства размещения и места отдыха работают и так далее. Информация постоянно будет обновляться по мере поступления новых данных", — уточнили в ведомстве.