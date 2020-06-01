МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал в ГУВД Москвы заявление о клевете после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос. Заявление подано от гражданина РФ Данкверта Сергея Алексеевича", — сказала Мелано, уточнив, что заявление подано от физического лица. Представлять интересы Данкверта будет адвокат Анатолий Кучерена.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов. В "Млековите" опровергли РИА Новости данные утверждения и сообщили, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались.

Мелано также заявляла, что информация о якобы вымогательстве денег не соответствует действительности, и сообщила, что ведомство намерено предъявить иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу.