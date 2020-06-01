МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

"Итак, уважаемые коллеги, исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года", — сказал он в ходе рабочего совещания.

"Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Во-первых, с юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдёт именно в этот день, — 30 суток, это даст возможность людям ещё раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить своё отношение к сделанным предложениям", — заявил Путин.

Кроме того, указал он, на фоне уже улучшающейся эпидемиологической обстановки при выборе этой даты впереди будет ещё месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации с коронавирусом.

"Единственное, о чем мы должны подумать сейчас, — о Едином государственном экзамене, потому что с 1 числа должен начаться прием ЕГЭ, если это решение не будет мешать школьникам сдавать экзамены, тогда, думаю, что эту дату (1 июля) можно считать согласованной", — сказал Путин.