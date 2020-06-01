МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Британские граждане, находящиеся в России и желающие вернуться на родину, смогут улететь из Москвы в Лондон 7 июня, сообщило посольство королевства в РФ.

"Важное обновление для британских граждан: рейс Москва — Лондон SU-2582 доступен 7 июня в 13:55", — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.